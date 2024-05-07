УК Подмосковья покрасили стены более 2,3 тыс подъездов в домах с начала года

С января этого года управляющие компании Подмосковья покрасили 2 378 подъездов. С этим вопросом обращались и жители Люберец. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Жильцы ежемесячно платят за ремонт дома — текущий и капитальный. К текущему ремонту относятся аварийные работы, устранение различных дефектов и неполадок — восстановление поврежденного остекления окон, целостности напольной плитки, ремонт вышедших из строя дверец почтовых ящиков и покраска стен подъездов, которые со временем утратили свой внешний вид.

Так, ремонт прошел в двух корпусах дома № 9 по улице Кирова, доме № 36 по улице С. П. Попова, доме № 30Б по улице 8 Марта, доме № 407 на Октябрьском проспекте, а также по другим адресам.

В Подмосковье работает короткий номер 122*4, по которому можно в круглосуточном режиме задать вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Трубку на другом конце снимет робот Женя. После того как вопрос решится — робот сделает обратный звонок, чтобы заявитель подтвердил фактическое решение вопроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.