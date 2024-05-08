УК Подмосковья отработали около 600 заявок на ремонт систем пожаротушения в МКД

Системы пожаротушения и дымоудаления относятся к общему имуществу собственников многоквартирных домов. Согласно договору управления за состояние и работоспособность данных систем отвечают УК. Они должны выполнять регулярные проверки и обслуживание оборудования, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Работоспособность систем напрямую влияет на безопасность жильцов и сохранность имущества.

С начала года управляющие компании Подмосковья отработали 516 заявок на ремонт систем пожаротушения и 81 заявку на ремонт систем дымоудаления. Так, в Реутове ремонт противопожарных систем прошел в доме № 2 на улице Победы, домах № 52 и 53 на улице Октября, домах № 67 и 78 на Юбилейном проспекте, а также по другим адресам.

Ведомство напоминает: для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе жители региона могут подать заявку через портал ЕДС МО или по короткому номеру 122 (доб. 4), где 24/7 отвечает робот Женя. По завершении работ робот перезвонит и уточнит их фактическое выполнение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.