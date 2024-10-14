УК начнут фиксировать неправильную парковку у мусорных баков в Подмосковье

Сотрудников управляющих компаний начнут фиксировать нарушителей правил парковки у контейнерных площадок Подмосковья с помощью «Народного инспектора», сообщил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«Мы предлагаем до сильных снегопадов начать усиленную профилактику», — отметил Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что на интернет-портале «Добродел» есть раздел «Народный инспектор». Работе с программой обучат ответственных муниципальных служащих и сотрудников УК, в том числе водителей мусоровозов и дворников.

Мурашов добавил, что нарушение необходимо зафиксировать на видео. При этом должно быть видно номер площадки и госномер автомобиля. Затем информация попадает министерство по содержанию территорий, которое штрафует автовладельцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.