УК ликвидировали захламление мест общего пользования около 2 тыс домах Подмосковья

Управляющие организации Подмосковья выполнили 2 000 задач по ликвидации захламления межквартирных холлов и мест общего пользования в домах региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Московской области.

«Захламление мест общего пользования — одна из главных проблем для многих управляющих организаций, ответственных за поддержание должного состояния общего имущества многоквартирных домов. Они обязаны обеспечивать надлежащее состояние мест общего пользования и не допускать захламление, которое может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. В случае выявления подобных нарушений УК могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — подчеркнул зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При обнаружении нарушения УК направляет в адрес собственников предписание о необходимости перемещения личных вещей в специально отведенные для этого места.

Если в подъезде соседи хранят свои вещи за пределами квартиры — сообщайте в свою управляющую компанию.

В случае невыполнения требований, жители могут написать обращение в территориальное управление министерства и инспекторы проведут проверочные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.