УК из Коломны построила новый удобный пандус в доме родителей бойца СВО

Управляющая компания Департамент городского хозяйства оперативно отреагировала на просьбу мамы военнослужащего, участвующего в специальной операции. Женщина, проживающая в доме № 336 на ул. Октябрьская революция, попросила отремонтировать крыльцо и оборудовать удобный пандус. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Специалисты ООО «ДГХ» решили подойти к этому вопросу комплексно: сначала убрали старые кирпичные клумбы высотой 1,5 метра, которые располагались по периметру входной группы, очистили участок от грязи и строительного мусора, потом разобрали старое крыльцо, лестничные ступени и стяжку. Подготовили новое основание, укрепили арматурой и залили свежий бетон.

Когда конструкция застыла, установили прочные перила и удобные поручни, уложили тротуарную плитку. Стенки крыльца обработали штукатуркой и покрасили, создав красивый внешний вид, установили оцинкованные отливы.

Для украшения территории у подъезда рабочие сделали новые устойчивые клумбы и цветочницу, наполнили их плодородной землей. Жители дома попросили установить скамейку — ее тоже поставили рядом с подъездом.

После окончания всех работ генеральный директор Департамента городского хозяйства Алексей Резников встретился с представителями актива дома, чтобы услышать их мнение.

«У нас много садоводов в доме. Ну, и каждый что-нибудь да принесет, привезет весной. И хризантемы можно, и бегонии, и пионы посадить. Можно однолетки, петуньи, например, я их выращиваю, смогу посадить сюда. Но самое главное, о чем мы просили и что нам сделали, — это удобный пандус. Потому что у нас инвалиды есть в доме, неудобно было с рельсами съезжать с колясками», — рассказала жительница дома Елена Бургонова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.