УК и ТСЖ будут раскрывать жильцам цены закупки ресурсов и доходы
С 2026 года управляющие компании и ТСЖ будут обязаны предоставлять жильцам детальную отчетность о финансовой деятельности, сообщает газета «Известия».
Минстрой РФ разработал единую форму отчета, которая потребует от УК раскрывать закупочные цены на коммунальные ресурсы, доходы от аренды общего имущества, расходы на ремонты и даже средства, полученные по судебным искам.
Это стало возможным после принятия поправок в Жилищный кодекс в июне 2025 года. Норма направлена на борьбу с распространенными злоупотреблениями, когда УК завышают реальные расходы или скрывают дополнительные доходы.
Жильцы получат инструмент для контроля и смогут инициировать проверки через жилищную инспекцию или смену управляющей организации. Эксперты отмечают, что успех реформы будет зависеть от активности собственников и развития единых стандартов оценки работы УК, указано в публикации.
