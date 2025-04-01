«УК Глобус» в КЧР может лишиться статуса из-за срывов по ТКО

В Карачаево-Черкесии региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, компания «УК Глобус», находится под угрозой потери своего статуса из-за серьезных недочетов в работе. Ключевой проблемой стало нарушение сроков предоставления банковской гарантии, задержка по которой достигла почти трех месяцев, сообщила пресс-служба РЭО.

Это обстоятельство, наряду с другими, негативно сказалось на общей эффективности системы обращения с ТКО в регионе, отнеся его к числу отстающих. На совещании штаба, посвященном организации системы обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства, была отмечена недостаточная стабильность в работе регоператора, а также проблемы с обустройством и наличием контейнерных площадок, дефицит контейнеров и специализированной техники для вывоза отходов.

Представители Российского экологического оператора (РЭО) подчеркнули, что Карачаево-Черкесия значительно отстает от намеченных планов по ключевым направлениям развития системы обращения с ТКО, особенно в контексте финансовой устойчивости региональных операторов. Несмотря на планы по получению безотзывной банковской гарантии до конца 2024 года, к 25 марта 2025 года это обязательство оставалось невыполненным, а просрочка составила 84 дня.

Стоит отметить, что помимо Карачаево-Черкесии, схожие проблемы с оформлением банковских гарантий наблюдаются в Амурской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Республике Хакасия и Чукотском автономном округе.

В РЭО также обратили внимание на то, что Карачаево-Черкесия входит в тройку регионов, которые до сих пор не утвердили план мероприятий по обеспечению специализированной техникой. Пресс-служба РЭО выразила обеспокоенность по поводу «систематических сбоев» в работе регионального штаба и предложила организовать видеоконференцию с участием представителей Минприроды, РЭО и главы региона для всестороннего анализа сложившейся ситуации.

Ситуация осложняется тем, что в республике не приступили к реализации запланированных мероприятий по созданию контейнерных площадок и обеспечению необходимым количеством контейнеров, что привело к отставанию от графика на 25 дней. План закупок на 2025 год также не был своевременно предоставлен в РЭО.