УФАС Подмосковья выявило признаки сговора на торгах по вывозу и утилизации мусора

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Экоресурс» и индивидуального предпринимателя возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» округа Кашира, администрации округа Кашира, МБУ «Благоустройство», МКУ «Ритуал», УЖКХ г. о. Ступино. Торги проводились в сфере оказания услуг по вывозу и утилизации отходов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по текущему содержанию, подбору и вывозу мусора.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 157 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «Экоресурс» и индивидуальный предприниматель заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 УК РФ.