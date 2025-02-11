УФАС Подмосковья оштрафовало представителя власти Химок за непредставление инфы

Московское областное УФАС России признало начальника отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации городского округа Химки виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП. Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа начальнику отдела муниципального жилищного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.