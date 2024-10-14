УФАС Подмосковья оштрафовало должностное лицо Одинцова за нарушения при торгах

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в 10-дневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на замглавы администрации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.