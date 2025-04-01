Учащихся Подмосковья пригласили поучаствовать в турнире по защите информации

Учащиеся Подмосковья могут принять участие во втором открытом турнире по защите информации GO CTF TATARSTAN 2025. Подать заявку можно до 17 мая 2025 года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

GO CTF — командное соревнование в области защиты информации, целью которого является повышение уровня знаний и развитие умений участников в области информационной безопасности, а также знакомство учеников с практическими аспектами работы в профессиональной области.

Принять участие в турнире могут школьники 7-11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений. Команда может состоять из 3-5 участников. От одной образовательной организации может участвовать не более двух команд.

Отборочный этап состоится 18.05 в онлайн-формате. По итогам этапа пять лучших команд из каждого зачета встретятся в финале, который состоится в очном формате в сентябре в Казани. Призовой фонд турнира составляет 600 000 рублей.

Узнать подробности и зарегистрироваться на турнир можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.