Уборку дорожной сети Ступина завершат к началу мая

«Нужно продолжать ямочный ремонт, запрос на чистые дороги также необходимо принимать во внимание. Важно в короткое время согласовать все действия, в том числе, с федеральными службами. Есть большой блок работ на федеральных трассах, которые нужно держать в чистоте, порядке и сохранности. Остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, дорожные знаки и ограждения — всё должно радовать глаз, соответствовать нашим стандартам, — сказал Андрей Воробьев. — В апреле мы должны приступить к ремонту дорог. У нас большая программа на этот год — почти 1500 км, из них 659 км — муниципальная сеть».

«В округе протяженность сети автодорог местного значения — 1103,9 км», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам руководителя округа, до 1 апреля дорожники выполнят переоборудование техники для уборки смета, мойки остановочных павильонов и проезжей части. Будет задействовано 60 единиц техники и 30 дорожных рабочих подрядных организаций «Ступинское ДРСУ» и «Благодор».

«До 1 мая выполним покраску остановочных павильонов, мойку и замену дорожных знаков, перильного ограждения, бортового камня, уборку зоны полосы отвода дорог, — уточнил глава округа. — Приступили к очистке дренажных и водоотводных канав в полосе отвода дорог, водосточных коллекторов для недопущения подтоплений и безаварийного пропуска паводковых и половодных вод».

«Ступинское ДРСУ» продолжает ямочный ремонт. С начала года зарегистрировано 2630 ям, практически все они устранены.

«С середины апреля дорожники начнут наносить разметку. На дорогах местного значения в городе дорожная разметка будет нанесена до 1 мая, вне черты города — до 1 августа. Выполнение работ держу на контроле», — добавил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ – это как раз на работу управляющих компаний», – сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.