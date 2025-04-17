У Межрайонного Щелковского Водоканала появилась новая спецтехника
Фото - © Щёлковский водоканал
В автопарке Межрайонного Щелковского Водоканала для нужд предприятия приобретена каналопромывочная машина на базе КАМАЗ-65115Е5, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новый автомобиль предназначен для всесезонной ликвидации засоров в канализационных и водосточных сетях, а также для проведения профилактических работ.
В состав оборудования каналопромывочной машины входят: водяной насос высокого давления, водяные баки, барабан рукава высокого давления, рукав высокого давления, отопитель фургона.
Крупногабаритная машина с легкостью доберётся до самых отдаленных объектов, которые находятся на обслуживании Щёлковского водоканала.
Ранее сообщалось, что предприятие приобрело для работы новую автоцистерну. Она помогает оперативно реагировать на возможные проблемы и обеспечивать надежное водоснабжение для всех потребителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.