У Дворца культуры «Октябрь» в Подольске работает тракторная техника

В городском округе Подольск ежедневно ведется расчистка муниципальных дорог и общественных территорий. Сегодня с утра работы развернулись и у Дворца культуры «Октябрь»: на уборку территории вышел трактор МТЗ.

Спецтехника оперативно расчистила площадь, используя сначала ковш для уборки основных масс снега, а затем щетку для финишной обработки покрытия. Особое внимание уделили пешеходным зонам, чтобы маленькие жители могли без труда и с комфортом добраться до учреждения на занятия.

Благодаря слаженной работе коммунальных служб городского округа утро в Подольске начинается не с преодоления сугробов, а с возможности спокойно и безопасно дойти до остановки или нужного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев. 1