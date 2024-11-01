Тухлый борщ затопил подвал дома в Златоусте

сегодня в 17:14

Прокуратура: авария с подтоплением подвала дома зловоньями в Златоусте устранена

Жители Златоуста обнаружили возле многоквартирного дома подтопления красной жижей с плавающей свеклой, тухлый борщ попал в том числе в подвал. Прокуратура провела проверку и обязала коммунальщиков устранить аварию, сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу Златоуст Челябинской области .

Сточными водами подтопило подвалы трех многоквартирных домов по улице Златоустовская, 44 и 46, а также на К. Маркса, 2. По указанному адресу выехал прокурор и все проверил, информация подтвердилась.

«Прокурором главе администрации города внесено представление об устранении нарушений закона. В результате незамедлительно организованы работы по устранению затопления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По состоянию на 1 ноября 2024 года авария полностью устранена. Коммунальщики отвели воду от многоквартирных домов.