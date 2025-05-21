ЦСС Подмосковья помог создать свыше 100 тыс рабочих мест в регионе

Благодаря внедрению информационной аналитической системы «Центр содействия строительству» (ЦСС) в Московской области создано свыше 100 тыс. рабочих мест в социально значимых сферах и коммерческом секторе. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Информационная система ЦСС позволила сократить средний срок получения разрешения на строительство с 13 до 8 месяцев, а прирост рабочих мест после ввода объектов в эксплуатацию — увеличить почти вдвое», — отметил директор подмосковной ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Система обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов нежилого назначения в Московской области, а также помогает получать согласования без барьеров и лишних процедур, предоставляет предпринимателям возможность в реальном времени отслеживать статус своих проектов: вся информация доступна в личном кабинете.

Более того, необходимые согласования менеджеры ЦСС получают от имени застройщиков, а дорожную карту формирует искусственный интеллект.

В настоящее время ЦСС сопровождает около 6 тыс. инвестиционных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.