«ТСК Мосэнерго» заменят еще 9 км теплосети в Химках

В 2024 году специалисты «ТСК Мосэнерго» в городском округе Химки заменят девять километров участков магистральных и распределительных тепловых сетей по 47 адресам. Кроме того, будет проведен ремонт котельных и тепловых пунктов. О реализации трехлетней инвестпрограммы, а также индексации тарифов в рамках пресс-конференции рассказал первый замгендиректора «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.

Работы по реализации второго этапа инвестпрограммы начались еще в апреле 2024 года — до начала профилактических отключений. В рамках ремонта специалисты заменили более четырех километров теплосети, провели капительный ремонт двух котлов на квартальной тепловой станции «Октябрьская» в Сходне. Отремонтировали оборудование в котельных на Нагорном шоссе и улице Лавочкина.

Помимо полной замены участков теплосети, «ТСК Мосэнерго» продолжает локальные ремонты трубопровода. В общей сложности этим летом отремонтируют 10 километров трубопровода.

В 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» заменили шесть километров теплосети и еще девять километров — отремонтировали. Модернизацию провели в 13 котельных и 88 тепловых пунктах.

«Реновация теплосетевого комплекса Химок требует нового подхода и финансирования. Без дополнительных инвестиций улучшение состояния теплосетевого комплекса маловероятно. Поэтому здесь хочу особо отметить, что индексация тарифов проводится в рамках ежегодной инфляции. На это также влияет рост цен на энергоносители», — рассказал журналистам Роман Агапов.

С 1 июля по всей России провели индексацию тарифов ЖКХ. Так, средняя стоимость предоставления услуг центрального отопления и горячего водоснабжения в Химках вырастет на 14,7%.