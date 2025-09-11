«ТСК Мосэнерго» реконструируют теплосети в Старых и Новых Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят комплексную реконструкцию тепловых сетей. Работы в рамках планового ремонта и инвестпрограммы ведут во всех микрорайонах города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная цель — повышение надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций в отопительный сезон.

Рабочие провели ремонт участка магистральных трубопроводов в Старых Химках. Вблизи домов № 4 и № 6 на улице Кирова заменили 40 м теплосети. Работы проводились в рамках текущего ремонта.

Такие же работы выполняют у дома № 7 на улице 9 Мая. Рабочие меняют 1,5 м магистральной сети. Специалисты полностью завершили земляные работы и демонтаж старой трубы. После чего установят новый трубопровод и приступят к обратной засыпке и благоустройству территории.

В этом году в городе обновляют около 24 км тепловых сетей. Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.