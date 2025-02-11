Центральный тепловой пункт планируют построить в округе Кашира в 2025 году

В городском округе Кашира в 2025 году планируют построить автоматизированный центральный тепловой пункт, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству автоматизированного центрального теплового пункта в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов».

Планируется в рамках проведения закупки строительство теплового пункта с нагрузкой 7,07 Гкал/час (8,26 МВт).

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.