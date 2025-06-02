Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в шести МФЦ Подмосковья

В июне сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в шести офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

3 июня г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 13, к. 3;

5 июня г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;

17 июня г. Видное, пгт. Бутово, мкр. Бутово Парк, д. 22;

19 июня м.о. Рузский, п. Тучково, ул. Кирова, д. 1, 3 этаж;

24 июня г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3;

26 июня г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.