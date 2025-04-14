Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в пяти МФЦ Подмосковья

На неделе бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут в 5 офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

14 апреля — п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 10;

15 апреля — Наро-Фоминский округ, г. Апрелевка, ул. Августовская, стр. 14;

16 апреля — Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169;

17 апреля — Ступино, пр-т Победы, д. 51;

18 апреля — Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.

Специалисты «ЦМУ» расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.