Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в пяти МФЦ Подмосковья
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На неделе бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут в 5 офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:
- 14 апреля — п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 10;
- 15 апреля — Наро-Фоминский округ, г. Апрелевка, ул. Августовская, стр. 14;
- 16 апреля — Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169;
- 17 апреля — Ступино, пр-т Победы, д. 51;
- 18 апреля — Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Специалисты «ЦМУ» расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.
Найти консультантов Центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.