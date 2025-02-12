Трубы с уникальной изоляцией обеспечивают отоплением и горячей водой мкр в Коломне

Трубы с уникальной изоляцией от компании «Пенополимер» надежно обеспечивают отоплением и горячей водой весь новый жилой микрорайон «Подлипки-город» в Коломне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Научно-производственное предприятие «Пенополимер» — это крупнейший завод в России по нанесению пенополимерминеральной изоляции на стальные трубы и соединительные детали, используемые для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.

Компания работает с 1998 года и сейчас имеет две производственные площадки, шесть цехов, пять автоматизированных линий по заливке теплоизолированных трубопроводов диаметром от 25 до 1020 мм, а также два участка для заливки фасонных изделий. Увидеть, как трубы «одеваются» в изоляцию, смог глава Городского округа Коломна Александр Гречищев во время визита на «Пенополимер».

«В прошлом году предприятие получило региональную субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства, выделенные в рамках поддержки, направлены на модернизацию и лизинг оборудования. Также „Пенополимер“ является участником нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“ и получателем поддержки по региональной программе „Предпринимательство Подмосковья“», — отметил Александр Гречищев.

Особая гордость предприятия — собственные разработки.

«ППМ-изоляция — полностью разработка нашей компании. Все оборудование для нанесения изоляции на трубы также изготавливается здесь, в соседнем цеху», — рассказала технический директор ООО НП «Пенополимер» Александра Мишина.

Производственные возможности «Пенополимера» позволяют изготавливать более 500 километров труб и более 20 000 штук фасонных изделий в ППМ-изоляции в год. Сегодня продукция завода используется от Калининграда до Сахалина. Компания имеет около 4000 клиентов по всей России, три четверти из них — это коммунальные компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.