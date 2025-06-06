Тротуары в поселке Нахабино Красногорска расширят по просьбам жителей

В поселке Нахабино подмосковного Красногорска активно идут работы по благоустройству территории. По просьбам местных жителей коммунальщики реконструируют тротуары на улице Братьев Волковых, далее на очереди — массовое благоустройство придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время на улице Братьев Волковых в микрорайоне Новый городок рабочие демонтируют старые тротуары. Они станут шире — два метра. Будет положен новый асфальт и установлены бордюры.

«Данная территория была взята на благоустройство по поручению главы Красногорка Дмитрия Волкова. Мы учли все пожелания жителей. Сейчас идут комплексные работы, которые закончатся до 1 августа. Все в соответствии с графиком, срывов нет», — сказала начальник территориального отдела Нахабино Марина Корнева.

Также в планах благоустройство дворов у дома № 8 по улице Школьной и домов № 5 и 5а на улице Институтской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.