Три сотрудника ЖКХ из Клина примут участие в областном профессиональном конкурсе

Трое клинчан заявились к участию в ежегодном Московском областном смотре-конкурсе на звание «Лучший по профессии» по специальностям, относящимся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации Управления по вопросам ЖКХ Администрации городского округа Клин, конкурсанты из Клина будут представлять управляющие компании «Клинская Теплосеть» и «Коммунальщик».

С 10 до 30 сентября в Подмосковье проводится прием заявок на XXIII Московский областной конкурс. Его финал состоится 31 октября в Одинцовском городском округе. Победители областного этапа будут представлять Московскую область на федеральном конкурсе.

Напомним, в 2023 году клинчанин Евгений Суханов стал победителем областного конкурса в категории «слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования». Он представлял на конкурсе работу Управляющей компании «Коммунальщик» из Высоковска.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.