Три региона не утвердили планы закупок контейнерных площадок для ТКО

Карелия, Алтай и Кабардино-Балкария до сих пор не согласовали планы закупок контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании штаба по организации обращения с ТКО, проходящем на площадке координационного центра правительства, сообщила пресс-служба РЭО.

«Общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объема. В „красной зоне“ находится 13 регионов, в „желтой“ — 12. До сих пор три субъекта не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров. Это Республики Карелия и Алтай, а также Кабардино-Балкарская Республика. Коллеги, прошу ускорять закупки, как я говорил, теперь результат закупок будет основным критерием оценки работы, проводимой регионом», — сообщил Денис Буцаев.

Карелия уже провела заседание регионального штаба и выделила 60 млн рублей на создание 105 новых площадок (23% от потребности) и реконструкцию еще 205. Также были закуплены дополнительные контейнеры, однако официально план закупок пока не утвержден.

Алтай и Кабардино-Балкария не определили источники финансирования и объемы работ, что не позволяет начать закупки в 2025 году.

По данным ППК РЭО, в 2025 году в регионах, уже утвердивших планы, будет закуплено 47 431 контейнеров и установлено 7 263 контейнерных площадки. «Мы рассчитываем, что все субъекты включатся в работу и ускорят реализацию. От наличия инфраструктуры сбора отходов напрямую зависит чистота в городах и селах», — отметил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

С начала года в России уже создано 386 площадок и приобретено 5 682 контейнера, причем за последнюю неделю прирост составил более двух тысяч единиц.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана указом президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов.