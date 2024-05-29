Три новые котельные построят в Наро-Фоминском округе

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление трех земельных участков в безвозмездное пользование для строительства котельных в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Администрацией Наро-Фоминского городского округа с целью предоставления в безвозмездное пользование комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности сформировано три земельных участка общей площадью 0,26 га. Для повышения надежности теплоснабжения в округе будут построены три новых котельных, ввод в эксплуатацию которых обеспечит бесперебойную работу в отопительный сезон», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новые модернизированные блочно-модульные котельные появятся: в районе 3-го военного городка (БМК на 1,5 МВт), на ул. Карла Маркса взамен котельной № 2 (БМК на 7,0 МВт) и на территории Апрелевской районной больницы на ул. Февральская, 40 (БМК на 1,0 МВт).

Мероприятия по строительству новых котельных реализуются в рамках программы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 гг.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.