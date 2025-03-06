Три новые единицы техники закупили в Сергиево-Посадское МБУ «Благоустройство СП»

Администрация Сергиево-Посадского округа закупила в парк МБУ «Благоустройство СП» три новых автомобиля: две комбинированные дорожные машины и манипулятор-эвакуатор. В ближайшее время они выйдут на облуживание городских улиц, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комбинированные дорожные машины (КДМ) относятся к универсальной спецтехнике круглогодичного использования. Их используют коммунальные службы всех регионов России. Они оборудованы цистерной для воды, бункером для твердых посыпок, поливомоечными и пескоразбрасывающими устройствами, системами автоматического дозирования и навесными устройствами коммунальной техники — подметальными щетками, снегоуборочными отвалами, моечными агрегатами.

По словам заместителя главы администрации Сергиево-Посадского округа Андрея Досавицкого, в планах администрации формирование нового подразделения в МБУ «Благоустройство СП», которое будет самостоятельно, без привлечения подрядчиков, заниматься дорожными работами — уборкой улиц, ямочным ремонтом, благоустройством тротуаров. При этом эвакуатор в парке МБУ нужен для того, чтобы убирать из дворов старую брошенную технику или переставлять ее для очистки проездов от снега.

Сейчас автопарк МБУ «Благоустройство СП» включает 70 единиц техники. В планах докупить малогобаритную технику, грейдеры для уборки дорог.

«Остро стоит кадровый вопрос. Мы приглашаем на работу трактористов, водителей, механизаторов. Они будут работать на новой современной технике, это важно», — резюмировал Андрей Досавицкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.