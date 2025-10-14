Три котельные отремонтируют в Рузе

В Рузском муниципальном округе стартовал процесс капитального ремонта трех котельных. На эти цели выделено 12,3 миллиона рублей. Информация о поиске подрядчиков для проведения работ появилась на сайте госзакупок,

Котельная , расположенная на улице Московской в поселке Дорохово, была построена в 1988 году. На ее ремонт выделено 1 миллион рублей. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию за 120 дней и выполнить работы по капитальному ремонту за 312 дней.

Котельная в поселке Колюбакино будет отремонтирована котельная, находящаяся в детском городке «Дружба». Она была возведена в 1996 году. На ее обновление выделено 6,5 миллиона рублей. Победитель закупки должен провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию за 140 дней и завершить ремонт за 312 дней.

Котельная в деревне Филатово котельная была введена в эксплуатацию в 1981 году. На ее ремонт выделено более 4,7 миллиона рублей. Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать объект за 312 дней.

Эти меры направлены на повышение эффективности и надежности теплоснабжения в Рузском округе.

«Прошлой зимой Рузский муниципальный округ столкнулся с рядом проблем в системе ЖКХ, и наша задача — исправить ситуацию. Для этого есть все необходимое,» — сказал глава Рузскорго муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.