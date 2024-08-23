Три коммунальных объекта в Рузе модернизируют

В подмосковной Рузе запланирована реконструкции котельной и двух тепловых пунктов, сообщили в пресс-службе муниципалиета.

Мероприятия по реконструкции позволят значительно повысить надежность, бесперебойность теплоснабжения и горячего водоснабжения, которыми обеспечиваются в общей сложности 27 многоквартирных домов, в которых проживает более 2,8 тысяч граждан, и 11 объектов социальной инфраструктуры.

«Важно отметить, что модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства является стратегически важной задачей. И благодаря областному правительству, в том числе министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, все наши планы успешно реализуются, » — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.