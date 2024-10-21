Трактора и снегоуборщики поступили в УК «Управление МКД» Талдомского округа

В МБУ УК «Управление МКД» Талдомского округа поступила новая техника: 3 трактора и 36 роторных снегоуборщиков. Они станут отличным подспорьем в работе по содержанию общественных пространств и дворовых территорий муниципалитета. Техника не только обновит и укрепит материально-техническую базу учреждения, но и непременно улучшит качество оказываемых услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В приемке коммунальных машин принял участие глава Талдомского округа Юрий Крупенин, который отметил, что новая техника повысит эффективность и производительность работ в зимний период.

«Трактора распределят на подведомственные территории: в поселок Северный, деревни Григорово, Юркино и Николо-Кропотки», — рассказал заместитель руководителя муниципального учреждения Александр Гришков.

Остро в управлении стоит вопрос дефицита квалифицированных рабочих кадров.

На работу в учреждение требуются трактористы (на новые поступившие трактора), дворники и рабочие по благоустройству. Сотрудникам гарантировано оформление по трудовому договору согласно ТК РФ, стабильная заработная плата + премии по итогам месяца, полный социальный пакет и оплата отпускных и больничных.

По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (495) 206-38-08, 8 (929) 614-97-53 (инспектор по кадрам Екатерина Силачева).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.