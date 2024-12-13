На обходе Малых Вязем на ЦКАД в Подмосковье забетонировали последний участок

В Московской области подходит к концу строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД. Рабочие забетонировали последний участок путепровода для сквозного проезда машин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Активно занимаемся созданием надежной дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, строим обходы населенных пунктов, что помогает разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за их пределы. В том числе по поручению президента (России Владимира Путина – ред.) строим обход деревни Малые Вяземы на самом узком участке ЦКАД», — сказал зампред российского правительства Марат Хуснуллин

Он уточнил, что дорожники приступили к финальным работам. Они забетонировали последний участок путепровода.

Вице-премьер РФ отметил, что на объекте специалисты укладывают верхний слой покрытия, а для безопасности дорожного движения устанавливают ограждение и наносят дорожную разметку. После открытия улучшится транспортная доступность областных городов.

Длина обхода — свыше 4 км. Там сделали пять искусственных сооружений: три путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и ж/д пути, а еще мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что работы идут в условиях плотной городской застройки. На сегодняшний день в них задействовано 436 человек и 126 единиц спецтехники.

«На первоначальном этапе самой сложной частью стали работы по переустройству большого количества инженерных коммуникаций. Только после этого мы приступили к строительству основного хода дороги и искусственных сооружений», — поделился Петушенко.

По его словам, на обходе для комфорта жителей устанавливают шумозащитные и грязезащитные экраны.

Он считает, что ввод данного объекта в эксплуатацию положительно скажется на логистике не только в Подмосковье, но и в ЦФО. Ожидается, что доехать из Звенигорода до центра Одинцова, аэропорта Внуково можно будет значительно быстрее. При этом интенсивность движения транспорта вырастет.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, при поддержке президента РФ Владимира Путина регион модернизирует ЦКАД. В этом районе строят дополнительные переезды и съезды.

«В частности, это решит вопрос с пробками в районе Малых Вязем, там строим три путепровода, тоннель и мост через реку. Это не единственный узкий участок на ЦКАД. Поэтому планируем построить еще 6 развязок, 3 наиболее крупные — с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе», — добавил глава области.