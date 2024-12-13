Россияне могут получить финансирование на разработку оборонных систем

В России был создан «Кулибин клуб», который нацелен на объединение усилий талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам, передает пресс-служба Народного фронта.

Он осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Инициатива президентского движения стала важной частью народного ВПК России.

Основные направления испытаний: беспилотные летательные аппараты и fvp-дроны (БпЛА), средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), легкий тактический транспорт. Также изделия тестируются военными на ЛБС.

Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на ЛБС. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.

Финансированию в рамках этой программы подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов (серии опытных изделий). Заявителем могут выступать юридические лица, являющееся резидентами Российской Федерации, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан, а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, состоящие из граждан Российской Федерации, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Предельный срок выполнения работы — 1 год. Рекомендуемый срок — от 1 до 6 месяцев. Юридические лица могут получить финансирование до 100 млн рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели до 10 млн рублей.

Адрес электронной почты для приема заявок: or@fpi.gov.ru. Заявки принимаются на постоянной основе.