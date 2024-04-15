Территорию теплотрассы рядом со школой им Калининой в Клину привели в порядок

Территорию теплотрассы рядом со школой им. Маргариты Калининой в Клину привели в порядок, сообщает пресс-служба Главного управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

В территориальный отдел ГУСТ МО № 7 обратились жители домов на улице Льва Толстого в городском округе Клин с просьбой провести в порядок теплотрассу возле школы имени Маргариты Калининой после таяния снега.

Инспекторы провели выездное обследование и зафиксировали мелкий мусор, листву в прилегающей зоне. Сотрудники указали клинскому филиалу ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на соблюдение графика очистки. В результате принятых мер уборка была выполнена в полном объеме.

В ведомстве сообщили, что при возникновении вопросов или замечаний в содержании дворов, общественных территорий или многоквартирных домов, можно обратиться к инспекторам по телефону: 8 (496) 242-26-86 или по адресу: Клин, улица Правобережная, 10.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.