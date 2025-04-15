Территорию Истры коммунальщики зачистили от рекламного мусора

Около 150 объектов «рекламного мусора» ликвидировали сотрудники МБУ «ДОДХИБ» на территориях округа Истра на прошедшей неделе. С начала апреля сняли более 500 элементов незаконной рекламы, а всего с начала года — более 2,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Размещение объявлений на столбах линий электропередачи, деревьях, дорожных знаках, заборах и т. д. — это не рабочий вариант развивать торговлю или услуги. Существуют более эффективные платформы для частной рекламы, а самое главное — законные.

Тем более, что объекты несанкционированной рекламы долго не висят. Если учесть, что работники коммунальных служб округа постоянно их снимают, соскребают и ликвидируют, то затраты на их печать и расклейку в итоге обходятся дороже.

Особое внимание акцентируют на том, что реклама товаров и услуг, размещенная вне установленных мест — это противозаконно и является административным правонарушением.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, такие действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 руб.; на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.