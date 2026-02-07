Теплоснабжение восстанавливают в домах в Смоленске после крупной аварии

Теплоснабжение поэтапно восстанавливают в домах, которые отключены из-за аварии на тепловых сетях «РИР Энерго» — «Смоленская генерация» в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На улице Маршала Конева магистраль была заполнена теплоносителем. Она начала функционировать на пониженных параметрах.

На улице 25 Сентября магистраль теплоносителем заполнена и введена в работу на пониженных параметрах. Теплоноситель подан на 42 центральных тепловых пункта из 44, в 15 соцучреждений из 31, в 134 многоэтажки из 313.

6 февраля в 00:05 у улиц 25 Сентября и Бабушкина в Смоленске случился прорыв магистральной тепловой сети. Временно была прекращена подача в 313 многоэтажных домов, 10 детских садов, 7 медицинских и 14 учебных учреждений. Без теплоснабжения временно оказались примерно 40 тыс. человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.