Теплоэнергетики обновят котельные и тепловые сети в Талдоме

В Талдомском городском округе, как и в других муниципалитетах региона, запланирована модернизация теплоснабжающего хозяйства. На эти цели может понадобиться более 730 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Большое внимание будет уделено тепловым сетям городского округа. В мае–июне текущего года на сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которым будет принято решение о включении мероприятий по их ремонту в Госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». К примеру, испытания будут проведены на следующих участках теплосетей г. Талдом: от котельной № 1, мкр. Юбилейный, от котельной № 2 по ул. Промышленный проезд, от котельной № 3 по ул. Мичурина, от котельной «РУС» по ул. Собцова, от котельной «Баня» по ул. Садовая, а также в р. п. Вирбилки и д. Юркино.

Также в Талдомском г. о. запланированы мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, в частности, котельной «Григорово», котельной «Пановка», котельной «Вербилки», котельной «Очистные сооружения», котельной «Топочная». Помимо этого, теплоэнергетики планируют построить новую автоматизированную блочно-модульную котельную производительностью 11,0 МВт в р. п. Северный.

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение качества и надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению Талдомского г. о. В результате потребители получат стабильный ресурс — отопление и горячую воду.

«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока: краткосрочные мероприятия, которые будут реализованы в 2024 году — это 158 мероприятий (часть из них была предусмотрена в Госпрограмме), и 101 мероприятие — новое (по результатам работы штаба). Общий объем краткосрочной программы — это 36 котельных, из которых 5 новых появится в этом году, 31 будет отремонтирована, реконструирована, а также 189 км теплосетей, включенных в программу. Кроме того, предварительно планируем включить еще 310 км теплосетей, уточним по протяженности после опрессовки. Второй блок — долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. Из них 469 — по результатам работы Штаба. 201 мероприятие начинаем реализовывать уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей. В 2025 году обратимся к федералам, чтобы выделили средства по нами утвержденной программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — заявил Евгений Хромушин.

Он также отметил, что проводится большая работа по диспетчеризации котельных.

«По диспетчеризации котельных у нас достаточно хорошая динамика, сегодня на карте «Мониторинг теплоснабжения» уже отображено 109 котельных. Практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации, чтобы на всех 2,8 тыс. котельных региона к началу отопительного сезона мы видели основные параметры — температуру, давление и так далее», — добавил Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.