Тенденции развития управления многоквартирными домами обсудили в Подмосковье

На территории Богородского городского округа состоялся ежегодный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ», организованный ассоциацией председателей советов МКД Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На одной площадке мероприятие объединило представителей отраслевых министерств и ведомств правительства Московской области, а также неравнодушных к судьбе своих домов председателей.

Главная тема — критерии эффективного управления общим имуществом многоквартирных домов.

«Сегодня в ассоциации председателей МКД региона состоит более 2 500 жителей. Именно они представляют интересы всех собственников, поэтому их мнение учитывается всегда первоочередно. Это те люди, которые на местах могут своевременно заметить нарушение в содержании дома или дворовой территории и сигнализировать о нем», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В формате открытого диалога участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой домов к зимнему периоду, нормативным обеспечением деятельности в сфере ЖКХ, подбором кадров и разобрали проблемы жителей на конкретных примерах.

В рамках мероприятия работал стенд Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с интерактивной зоной.

Инспекторский состав продемонстрировал техническое оснащения инструментального контроля территориальных отделов, а также провел прием жителей с консультацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.