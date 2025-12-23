Температуру в батареях повысили в Москве из-за морозов

Работа системы отопления была скорректирована в Москве из-за понижения температуры наружного воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столичный регион оказался во власти холодов — температура резко опустилась вниз. При этом специалисты комплекса городского хозяйства заранее скорректировали работу системы отопления, основываясь на краткосрочном прогнозе погоды.

Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях.

Бирюков уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают на основании температуры наружного воздуха.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме. Они смотрят на показатели погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.

