В Богородском округе пройдет фестиваль «Край Православный»

Фестиваль «Край Православный» состоится в воскресенье в Центральном парке Ногинска в Богородском округе. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выступление группы «Ярилов зной», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На предстоящей неделе парки Богородского округа подготовили обширную программу для жителей и гостей.

В среду в дальнем павильоне Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры для всех желающих старше 6 лет. Начало в 17.00. В четверг в 17.00 здесь же состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (18+).

В субботу день начнется со спортивных мероприятий. В 9.00 у фонтана «Ангел мира» стартует легкоатлетический забег с движением «5 верст» (6+). В 10.00 и 11.00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу (18+). В 12.00 на веранде камерного зала покажут театрализованную постановку «Огонь войны души не сжег…» от мастерской «Лица» (6+), а в 17.00 на сцене состоится спортивная программа с координационной лестницей (6+).

В Глуховском парке в 14.30 начнется концерт «Песни военных лет» с участием артистов округа (0+). В 15.00 здесь представят спектакль «Огонь войны души не сжег…» (6+), а с 16.30 проведут игровые, спортивные и творческие программы. В 20.30 в Центральном, Глуховском парках и парке «Липовая аллея» покажут фильм «Про людей и про войну» под открытым небом (12+).

Главным событием воскресенья станет фестиваль «Край Православный» в Центральном парке. Он объединит представителей 20 православных приходов Балашихинской епархии, творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства и спортсменов. В программе — презентации приходов, лекции, мастер-классы, соревнования и концерт. Начало в 13.00 (0+).

Парки «Роща», «Липовая аллея» и Глуховский в выходные также проведут анимационные, творческие и спортивные программы по расписанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

