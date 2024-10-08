Свыше чем в 500 подъездах Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в 2024 году

Нередко жители многоквартирных домов принимают решение самостоятельно платить за ремонт или замену поврежденного почтового ящика. Однако такой поступок не соответствует действующему законодательству, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ответственность за состояние общего имущества, включая почтовые ящики, лежит на управляющей компании. Это означает, что ремонтировать и менять такие элементы обязана УК за счет платы за содержание жилых помещений, которую вносят жильцы.

Так, с начала года по заявкам жителей коммунальные службы под контролем инспекторов Министерства произвели ремонт почтовых ящиков свыше 500 подъездах региона.

Если почтовый ящик нуждается в ремонте или замене — обратитесь в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Самостоятельно нести расходы на данные работы не следует, так как это может быть расценено как уклонение управляющей компании от выполнения своих обязанностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.