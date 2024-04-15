Свыше 9,6 тыс покрытий во дворах и проездах промыли в Подмосковье после зимы

С 1 апреля коммунальные службы региона усиленно приводят территории в порядок после зимы. Тракторы, мини-погрузчики и подметальные машины убирают пыль и грязь после зимы, моют и чистят тротуары и внутриквартальные проезды. За качеством работ следят инспекторы ГУСТ Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

«Механизированная уборка покрытий позволяет быстро удалить смет. Первый цикл работ завершается на этой неделе. На текущий момент 39 муниципалитетов имеют хороший темп и вовремя отчитываются в системе СКПДИ. Участки, недоступные для спецтехники, убираются вручную», — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

К примеру, коммунальные службы Лосино-Петровского завершили работы на 94%. Техника обеспылила 116 локаций, включая дворовые территории в деревне Мизиново на улице Набережная, возле домов № 53 и № 54, в микрорайоне Солнечный у дома № 3А и в поселке Биокомбината у дома № 8. Также приведены в порядок территории по адресам: ул. Пушкина, д. 9, ул. Кирова, д. 6, и улица Гоголя, д. 1.

В ведомстве отметили, что со следующей недели коммунальщики должны начать второй цикл уборки и мытья покрытий, чтобы до конца месяца привести в порядок все дворы и общественные места после зимы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.