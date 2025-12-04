Более 7,7 тыс нарушений освещения выявил ИИ в Подмосковье в ноябре

Одним из ключевых факторов безопасности на улице в темное время суток является исправная работа осветительных приборов. В период короткого светового дня качественное освещение становится особенно важным для безопасного передвижения в вечернее время, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион» помогает оперативно обнаруживать неисправные фонари. Все зафиксированные нарушения передаются на отработку коммунальным службам и ресурсоснабжающим организациям.

Так, в ноябре в городских округах было зафиксировано 7 703 нарушения — негорящие фонари. Наибольшее количество дефектов выявлено в Мытищах, Химках, Одинцово и Люберцах.

«Инспекторы проводят вечерние проверки уличного освещения и отмечают все выявленные нарушения, которые затем направляются ответственным организациям для оперативного устранения. Только за ноябрь было вынесено 4 постановления об административных правонарушениях на общую сумму 80 тысяч рублей», — отметил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

Коммунальные службы получают информацию о неисправных светильниках и проводят необходимые работы по их восстановлению. Как правило, на устранение неработающего фонаря отводится 24-48 часов после получения уведомления.

Жители региона могут обратиться напрямую в территориальные отделы Министерства, чтобы сообщить о неработающих осветительных приборах во дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.