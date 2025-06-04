Свыше 750 ненужных вещей вывезли жители Подмосковья с начала года

Со временем предметы интерьера, бытовая техника и другие предметы домашнего обихода теряют свою функциональность и требуют замены. Жители Московской области могут организовать утилизацию ненужных предметов из квартиры несколькими способами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Например:

самостоятельно вывезти на специализированные площадки «Мегабак»;

использовать онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который предоставляет услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из квартиры.

Так, за последнюю неделю на территории Подмосковья вывезено 22 единицы предметов: диваны, двери, матрасы, мебель, стиральные машины и другое.

С начала года утилизировано — 752:

крупные бытовые приборы — 293 шт.;

мебель — 157;

иные предметы — 111;

стиральные машины — 51;

матрасы — 38;

электроника — 31;

ванны — 25;

двери — 18;

пианино — 10;

макулатура — 5.

Для сравнения в декабре вывезено 186 ед., а в 2024 году — 969 ед.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.