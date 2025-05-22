Свыше 70 тыс заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье с начала года

С начала года жители Подмосковья подали более 70 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации. Онлайн-услуга входит в число самых востребованных госуслуг на региональном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка», а также в мобильном приложении «Добродел». Получить ее могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после этого заполнить онлайн-форму. Отметим, перед подачей заявки следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию либо сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 6 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.