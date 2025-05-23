Свыше 60 тыс заявлений на «Стрелку» подано в Подмосковье с начала года

С начала года услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 60 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР».

Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Отметим, при обучении ребенка на территории Подмосковья привязка банковской карты «МИР» осуществляется в онлайн-режиме за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.