Свыше 6 тыс жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ с начала года

В 2025 году участие в семинарах, направленных на изучение жилищно-коммунального хозяйства, приняли свыше 2 тыс. взрослых жителей и свыше 4 тыс. учащихся учебных заведений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Семинары охватили широкий круг тем:

финансовая грамотность в сфере ЖКХ;

общее собрание собственников;

проактивное ЖКХ: о совете МКД, заключении договора управления, а также эффективном взаимодействии с управляющими организациями.

«Особое внимание всегда уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедомовые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, для школьников и студентов в рамках лекции проводится интерактивная деловая игра, в ходе которой ребята предлагают различные способы экономии коммунальных ресурсов и денежных средств. Большего всего занятий прошло в учебных заведениях Люберец, Раменского, Королева и Ступино.

Для участников клуба «Активное долголетие» и всех желающих организовываются интерактивные семинарыпо жилищным вопросам. Участники обмениваются мнениями и получают консультации по интересующим вопросам. Чаще всего семинары посещали жители Пушкинского, Сергиево-Посадского, Наро-Фоминского и Истры.

В рамках образовательных семинаров всем участникам выдаются подарочные комплекты с полезным информативным материалом.

По окончании занятий участники выполняют тесты и получают сертификат об успешном завершении обучения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.