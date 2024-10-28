Свыше 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю

На территории Московской области проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл». К сбору вторичного сырья привлечены 48 площадок «Мегабак» и все молодежные центры региона, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Только за неделю в Подмосковье собрано и отправлено на переработку более 400 тонн макулатуры.

В среднем одна точка «Мегабак» собирает около 1 тонны макулатуры в неделю — это примерно 20 спасенных деревьев.

Акция «БумБатл» направлена на формирование у жителей региона активной жизненной позиции в области природоохранной деятельности. В рамках проекта для школьников также проводят экологические уроки.

Газеты, картон, книги, журналы, упаковочная бумага — все это может стать не просто сырьем, но и принести победу участникам в одной из номинаций конкурса.

В прошлом году Московская область заняла первое место в России по количеству собранной макулатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.