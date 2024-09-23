Свыше 400 единиц запорной арматуры заменили специалисты теплостети Истры за лето

Более 400 единиц запорной арматуры заменили специалисты АО «Истринская теплосеть» за лето. Работы были проведены во всех 64 котельных и по всей теплотрассе, протяженность которой в г. о. Истра составляет 220 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Запорная арматура — это устройство, предназначенное для перекрытия потока воды при подаче отопления и горячего водоснабжения жителям. Исправность запорной арматуры важна, так вода подается под определенным давлением.

Специалистами теплосети устанавливаются разные виды запорной арматуры на разных участках. Она устанавливается в котельных и на теплотрассах, там, где необходимо обеспечить возможность перекрытия потока или регулировать скорость прохождения рабочей среды.

Так, например, отсечная запорная арматура позволяет отсекать аварийную ветку трубопровода, автоматически определяя ее прорыв по косвенному признаку — резкому падению давления.

На сегодняшний день работы по замене и обслуживанию запорной арматуры не прекращаются. На этой неделе произвели замену запорной арматуры на дренажной линии фильтра № 3 в котельной № 4 г. Истра.

Работы продолжаются.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.