Свыше 4 тыс заявок поступило от жителей Лыткарина в ЕДДС с января

В Лыткарине с начала 2025 года поступило 4144 входящих вызовов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по городским телефонам, среднее время разговора составило 1:11, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные категории обращений: отсутствие какого-либо ресурса в квартире или дома, например, горячая или холодная вода, электричество. На втором месте популярных категорий — порывы трубопроводов, чаще всего заливают соседей или соседи. Замыкает тройку обращений — телефоны диспетчерской своей управляющей компании.

«По системе-112 нам на отработку и контроль может поступить любая заявка. Оперсостав в первую очередь выполняет свои основные задачи, т. е. находится в оперативном управлении у ГУ МЧС России по Московской области. Оперсостав отрабатывает установленным порядком ДТП с пострадавшими, отключение электроснабжения/теплоснабжения/водоснабжения в части города, происшествия с несовершеннолетними и другие чрезвычайные ситуации», — рассказала директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Лыткарино» Светлана Мещерякова.

Служба «112» и телефоны дежурной части «ЕДДС Лыткарино» 8 (495) 555-24-24, 8 (495) 555-70-01 принимают вызовы круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.