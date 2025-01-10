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Свыше 4 тыс многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2025 году

В этом году специалистами фонда капитального ремонта Московской области в рамках программы капитального ремонта в Подмосковье планируется отремонтировать более 4 тыс. многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди запланированных работ:

замена 362 лифтов в 142 МКД;

ремонт 2 169 кровель;

обновление 1 000 фасадов;

замена систем газоснабжения в 689 МКД;

ремонт внутренних инженерных коммуникаций (водо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение) в 1 262 МКД.

Наибольшее количество домов будет отремонтировано в городских округах Подольск, Балашиха, Воскресенск, Красногорск и Лобня.

Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов включает в себя обновление инженерных систем, фасадов, кровли и замену коммуникаций. В результате таких изменений значительно улучшается состояние жилого фонда, повышается энергоэффективность зданий и комфорт проживания для жильцов.

«В 2024 году специалистами фонда капитального ремонта Московской области было отремонтировано и обновлено более 3 000 многоквартирных домов в регионе. Положительные изменения жилищных условий ощутили на себе порядка 350 тысяч жителей Подмосковья. В новом 2025 году число отремонтированных жилых строений возрастет. После проведения комплексного капитального ремонта многоквартирные дома приобретают обновленный внешний вид, улучшенные технические характеристики и современное оборудование, что благоприятным образом сказывается на качестве жизни наших граждан», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил будут следить эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.